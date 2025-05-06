Дептранс напомнил москвичам, что центр перекроют из-за репетиции парада 7 мая

Несколько улиц и набережных в центре Москвы временно перекроют 7 мая из-за репетиции парада Победы. На этих участках будет также запрещена парковка и закрыты подземные переходы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 05:00 до 08:00 закроют движение на участках Володарского проспекта, Таганской площади и Садового кольца. С 05:30 до окончания репетиции временно перекроют несколько центральных улиц и набережных.

С 10:00 повторно закроют транспортное движение на Володарском проспекте, Садовом кольце и Новом Арбате. Двустороннее движение организуют с 05:00 до 13:00 в районе Таганской площади. Водителей призвали строить маршруты заранее и учитывать временные ограничения.

Ранее стало известно, что в Москве выпустили новую тематическую транспортную карту «Тройка» в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Где в столице можно отметить 9 Мая и как пройдет главный парад страны на Красной площади, можно узнать в материале РИАМО.