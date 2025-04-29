День Победы в Москве 2025: парад на Красной площади, праздничные мероприятия и салют

Читайте в материале РИАМО о том, где в Москве можно отметить 9 Мая и как пройдет главный парад.

Парад Победы в Москве 2025: как пройдет и где его посмотреть

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Парад Победы в Москве начнется 9 мая в 10:00. Он пройдет на Красной площади и объединит не только российских военных, включая участников специальной военной операции, но и представителей воинских подразделений приглашенных 19 дружественных государств.

По традиции у парада в честь 80-й годовщины Победы будет историческая часть. Она будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, стрелковым оружием, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной, а также механизированные колонны исторической военной техники.

Воздушная часть парада может состояться при условии хорошей погоды в Москве.

Попасть на Парад Победы можно только по приглашению, которое получают ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты. Посмотреть парад можно во время трансляции в эфире федеральных каналов. Кроме того, парад будут транслировать на большом экране на Поклонной горе.

Посмотреть технику можно во время репетиций парада 3 и 7 мая. В 2025 году временная дислокация боевых машин организована в Печатниках рядом с заводом «Москвич». Колонны пройдут по маршруту Шоссейный проезд – Волгоградский проспект до Таганской площади, после чего повернут направо на Садовое кольцо в сторону Проспекта Мира.

Увидеть возвращение техники 3 мая можно будет после 22:30, 7 мая - после 12:00.

Во время репетиций и самого парад движение по улицам прохода колонн будет перекрыто.

Концерт и салют на Красной площади в честь Дня Победы

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

В рамках празднования Дня Победы был запланирован праздничный концерт на Красной площади и праздничный фейерверк. Но концерт распоряжением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, был отменен.

Точной информации о салюте на 9 мая еще нет. В прошлом году он начался в 22:00 на 16 точках в всех административных округах столицы.

Праздничные площадки и мероприятия в Москве на День Победы 2025

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

1. День Победы на Поклонной горе

Центром торжеств в столице 9 мая станет Поклонная гора. На Главной аллее развернется масштабная праздничная программа. На большой сцене выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках ХХIV Московского пасхального фестиваля.

Кроме этого, состоится концерт «Песни Победы. Голоса поколений», подготовленный участниками творческого проекта Олега Газманова «Родники». Они исполнят песни о героизме и памяти, в том числе премьеры.

Вечером программу продолжит арт-группа «Soprano Турецкого», в исполнении которой прозвучат песни времен Великой Отечественной войны и современные композиции.

Адрес: Входная площадь, метро Парк Победы

Телефон: 8(495)510-57-55

2. Праздник в музее Победы в Москве

В музей Победы можно прийти в любой день майских праздников, а 9 мая вход в него будет бесплатным. Помимо постоянных экспозиций, посвященных подвигу народа и армии, можно будет услышать голоса войны, посмотреть фильмы, поучаствовать в интерактивах.

Адрес: Площадь Победы, 3

Телефон: 8(499)449-81-81

Сайт: https://victorymuseum.ru/

3. 9 Мая в Коломенском

9 мая на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет праздничная программа, посвященная 80-летию Победы. С 10:00 на главной сцене состоится прямая трансляция парада на Красной площади, а затем — показ исторической записи Парада Победы 1945 года. В этот день прозвучат песни времен войны, послевоенные композиции и современные произведения, посвященные героическому подвигу. В концерте примут участие симфонический оркестр «Русская филармония» и «Фонограф-джаз-бэнд» под руководством Сергея Жилина.

Адрес: пр-т Андропова, 39

Телефон: 8(499)614-88-80

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/344086257/

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

4. Песни Победы в театре

На основной сцене Театра на Малой Ордынке пройдет спектакль-концерт «Мелодии нашей Победы», посвященный 9 Мая. В этот вечер прозвучат песни военных лет. Зрители смогут подпевать артистам и вместе отдать дань памяти героям. Начало в 18:00.

Адрес: ул. Малая Ордынка, 31, стр 1

Телефон: 8(495)951-03-31

Сайт: https://ordynka31.ru/playbill/#day-09

5. Праздник в музее-заповеднике «Царицыно»

9 мая на территории музея-заповедника «Царицыно» с 10:00 на главной сцене начнется прямая трансляция парада на Красной площади, и далее – записи Парада Победы 1945 года. В этот день прозвучат песни военных лет, послевоенные композиции и современные произведения, посвященные героям. В концерте примут участие Юлия Пересильд, симфонический оркестр «Русская филармония» и Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана.

Арес: ул. Дольская, 1

Телефон: 8(495)510-57-55

Сайт: https://bilet.mos.ru/event/344087257/

6. Праздник Победы в Музее обороны Москвы

Государственный музей обороны Москвы приглашает на выставку «Салют Победы», посвященную историческому событию, которое произошло 9 мая 1945 года. В тот день небо над столицей озарили 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, перекрещивающиеся лучи 160 прожекторов и яркие вспышки разноцветных ракет.

Экспозиция рассказывает историю подготовки этого грандиозного действа, о судьбах людей, чьи имена остались в тени праздничных залпов. Через подлинные документы, награды, личные вещи и фотографии зритель погружается в эпоху, где каждая деталь — от приказа Сталина до перчаток фотографа, запечатлевшего момент, — становится частью живой истории.

Адрес: Мичуринский пр-т, Олимпийская Деревня, 3

Телефон: (495)437-60-66

Сайт: https://gmom.ru/Afisha#/

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

7. Выставка в Новой Третьяковке

9 мая Новую Третьяковку можно посетить бесплатно – здесь пройдет выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы». На экспозиции представят работы художников из коллекции галереи, посвященные войне 1941-1945 годов. Части выставки повествуют об уходе на фронт и борьбе за жизнь, рассказывают о триумфе победы, о памяти, о боли и страданиях людей, переживших военные годы.

Адрес: западное крыло Новой Третьяковки, залы 1, 2

Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/1418-dney-k-80-letiyu-velikoy-pobedy/

8. День Победы в Цирке Никулина

В День Победы можно сходить на представление в Цирк Никулина с участием эквилибристов, акробатов, дрессированных животных, высшей школы верховой езды и клоунского дуэта. Начало в 18:00, цены стартуют от 1500 рублей.

Адрес: Цветной бульвар, дом 13

Сайт: https://www.circusnikulin.ru/programs

9. Песни военных лет в Московском международном Доме музыки

В ММДМ 9 мая в 18:00 выступит духовой оркестр Центрального пограничного ансамбля ФСБ России с праздничной программой. В нее войдут известные и любимые многими песни: «Смуглянка», «День Победы», «Севастопольский вальс» и другие. Стоят билеты от 50 рублей.

В 19:00 здесь прозвучат песни в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова. В литературной части программы прозвучат фрагменты поэмы «Василий Теркин», а также дневников и писем участников Великой Отечественной. Цена билетов – от 400 рублей.

Адрес: Космодамианская наб. 52, стр. 8

Сайт: https://www.mmdm.ru/event/muzyka-nashej-pobedy?event_pk=6016

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

10. Праздник Победы в Зеленограде

В Зеленограде празднования также начнутся с трансляции Парада Победы и архивных записей. В этот день прозвучат известные песни фронтовых лет, послевоенные композиции и современные произведения о героях. В концерте примут участие Дмитрий Маликов, Анита Цой, Согдиана и группа «УмаТурман».

Адрес: Центральная площадь, д.1

11. 9 Мая в Троицке

В Троицке после трансляции начнется концертная программа, в которой прозвучат песни военных лет, композиции послевоенного времени и современные произведения, посвященные подвигу народа. На сцену выйдут группа ТeАmo, коллектив «123 полк», Ираклий Перцхалава и Зара.

Адрес: Академическая площадь

12. Театральные постановки к Дню Победы

В День Победы в Малом театре покажут спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе шведского драматурга Л. Свенссона. Зрители смогут заглянуть за кулисы Ялтинской конференции и посмотреть, как Сталин, Черчилль и Рузвельт решали, каким будет мир после разгрома фашистской Германии. Цена от 800 руб. Начало в 18:00, билеты – от 800 рублей.

Спектакль «Знамя Победы» покажут в Театре Российской армии. Постановка расскажет об установлении советского знамени на крыше Рейхстага. Начало в 19:00, билеты стоят от 500 рублей.

В театре Моссовета пройдет литературно-драматическая композиция «Это и моя Победа» с участием известных артистов (начало в 19:00, билеты – от 500 рублей). О жизни в блокадном Ленинграде расскажут артисты театра на Таганке в «Мой бедный Марат» (билеты от 1500 рублей, начало в 19:00).