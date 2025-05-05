Новую тематическую карту «Тройка» выпустили в Москве в преддверии Дня Победы

Новую тематическую транспортную карту «Тройка» выпустили в Москве в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного Минтранса.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в столичной подземке появилась новая карта с тематическим дизайном. Она выполнена в красных тонах и украшена георгиевской лентой.

Приобрести транспортную карту можно во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине Мосметро, а также на маркетплейсах Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries.

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