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РСЧС предупредило о возможном ограничении доступа в интернет в Москве

В период праздников в Москве могут ограничить доступ в интернет из-за требований безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). До этого москвичи также жаловались на сбой в работе мессенджера Telegram.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

5 мая жители Москвы и Подмосковья сообщали о сбоях в работе мессенджера Telegram. Неполадки в функционировании сервиса совпали по времени с проведением репетиции парада Победы в столице.

Утром жители разных регионов России также жаловались на проблемы в работе интернета и мобильной связи.