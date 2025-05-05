В Москве могут ограничить доступ в интернет в некоторые дни — РСЧС
РСЧС предупредило о возможном ограничении доступа в интернет в Москве
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В период праздников в Москве могут ограничить доступ в интернет из-за требований безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). До этого москвичи также жаловались на сбой в работе мессенджера Telegram.
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.
5 мая жители Москвы и Подмосковья сообщали о сбоях в работе мессенджера Telegram. Неполадки в функционировании сервиса совпали по времени с проведением репетиции парада Победы в столице.
Утром жители разных регионов России также жаловались на проблемы в работе интернета и мобильной связи.