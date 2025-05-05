Telegram начал сбоить в Москве во время репетиции парада Победы

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Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram во время репетиции парада Победы

Жители разных регионов России пожаловлись на сбои в работе мессенджера Telegram. Большинство таких обращений приходит из Москвы, где провели репетицию парада Победы, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector .

По состоянию на 11:31 по московскому времени более 160 пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram. Почти половина жалоб (43%) пришла от жителей столичного региона.

Кроме того, о неполадках в работе мессенджера заявили жители Санкт-Петербурга, Якутии, Калужской области и других регионов.

5 мая в Москве провели репетицию воздушной части предстоящего военного парада по случаю 9 Мая. Над центром столицы пролетели две группы самолетов, передавал корреспондент РИАМО.

Тем временем россияне также массово жалуются на неполадки в работе мобильной связи и интернета.

