Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве

Две группы самолетов пролетели над центром мегаполиса. Одна из групп выпустила в небо цветной дым в виде российского триколора.

Парад Победы проходит в столице ежегодно. Он начнется на Красной площади 9 мая в 10:00. Парад объединит не только российских военных, включая участников специальной военной операции, но и представителей воинских подразделений приглашенных дружественных государств.

Еще одна репетиция мероприятия состоится 7 мая. В 2025 году временная дислокация боевых машин организована в Печатниках рядом с заводом «Москвич». Колонны пройдут по маршруту Шоссейный проезд — Волгоградский проспект до Таганской площади, после чего повернут направо на Садовое кольцо в сторону проспекта Мира.

Воздушная часть парада может состояться при условии хорошей погоды в Москве.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.