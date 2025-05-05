Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве
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Репетицию воздушной части предстоящего парада Победы провели в столице в понедельник, передает корреспондент РИАМО.
Две группы самолетов пролетели над центром мегаполиса. Одна из групп выпустила в небо цветной дым в виде российского триколора.
Парад Победы проходит в столице ежегодно. Он начнется на Красной площади 9 мая в 10:00. Парад объединит не только российских военных, включая участников специальной военной операции, но и представителей воинских подразделений приглашенных дружественных государств.
Еще одна репетиция мероприятия состоится 7 мая. В 2025 году временная дислокация боевых машин организована в Печатниках рядом с заводом «Москвич». Колонны пройдут по маршруту Шоссейный проезд — Волгоградский проспект до Таганской площади, после чего повернут направо на Садовое кольцо в сторону проспекта Мира.
Воздушная часть парада может состояться при условии хорошей погоды в Москве.
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