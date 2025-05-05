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Россияне массово жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

Жители России в понедельник утром массово жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, сообщается на сайте Downdetector.su .

О проблемах в работе мобильной связи сообщают пользователи операторов Т2, «Мегафон», «Билайн» и YOTA.

Кроме того, россияне массово жалуются на работу интернета. Некоторые страницы открывались очень долго либо вообще не открывались.

Жалобы на сбой начали поступать одновременно с воздушной репетицией парада Победы в Москве. Утром в понедельник над центром столицы пролетели 2 группы самолетов. Одна из групп выпустила в небо цветной дым в виде российского триколора.

Ранее массовый сбой произошел в работе мобильного приложения Т-Банка. Пользователи оставили тысячи жалоб на неполадки в функционировании платформы.