«Что-то пошло не так»: в Т-Банке случился масштабный сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения Т-Банка, убедился корреспондент РИАМО. Пользователи оставили тысячи жалоб на неполадки в функционировании платформы, свидетельствуют данные мониторинговой платформы Downdetector .

Некоторым клиентам не удается зайти в мобильное приложение банка. После ввода пароля пользователям приходит уведомление: «Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз».

По данным Downdetector, жители России также прислали свыше 200 жалоб на работу сервиса «Т-Инвестиции» и оператора «Т-Мобайл». На неполадки в приложении Т-Банка пожаловались уже более 6000 раз.

22 апреля также наблюдались масштабные неполадки в работе крупнейших сервисов Рунета.