сегодня в 15:15

Масштабный сбой произошел в рунете, не работают крупнейшие сервисы

В рунете произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются на перебои в работе платформ Discord, YouTube, сервисов «Газпромбанк» и других, сообщается на сайте Downdetector.