Масштабный сбой произошел в рунете, не работают крупнейшие сервисы
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В рунете произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются на перебои в работе платформ Discord, YouTube, сервисов «Газпромбанк» и других, сообщается на сайте Downdetector.
Временные проблемы с функционированием зафиксировали у «Дом РФ», «БКС Мир Инвестиций», «Финам», «Модульбанк».
Также с перебоями работают интернет-провайдеры «Дом Ру», «Сибсети».
Ночью мессенджер Telegram функционировал с перебоями.