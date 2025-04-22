В работе Telegram зафиксирован сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Всего за час поступило больше 2,2 тыс. жалоб от пользователей, следует из данных сервиса Downdetector .

Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения.

Чаще всего на возникшие проблемы жалуются жители Нижегородской области, республики Татарстан, Тверской, Самарской и Ульяновской областей.

Ранее пользователи Telegram писали в Сети, что не могут отправлять друг другу сообщения, а также сталкиваются с ошибками при попытках прикрепить тот или иной файл в диалог к собеседнику.