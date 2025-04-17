Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram
У мессенджера Telegram в четверг вечером произошел масштабный сбой. Всего за час поступило больше 2,2 тыс. жалоб от пользователей, следует из данных сервиса Downdetector.
Россияне не могут загрузить медиафайлы, у кого-то не отправляются и не приходят сообщения. Также сильно тормозит мобильное приложение.
Чаще всего на возникшие проблемы жалуются жители Санкт-Петербурга, Нижегородской и Челябинской областей, а также Республики Крым.
Накануне сбой произошел в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam.