С Новым годом: европейцы не пускают праздничные посылки из России

На границе с Германией и Австрией таможенники начали разворачивать новогодние посылки из России, объясняя действия тем, что «российские товары — это роскошь», сообщает SHOT .

Европейские таможенники ссылаются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Евросоюза, которые дают право отдельным странам вводить ограничения на ввоз товаров. Как оказалось, очень страшной угрозой для Европы и роскошью из РФ стали посылки с новогодними украшениями, игрушками и иными подарками.

Так, москвичка отправила близким в Европу елочную игрушку в виде машинки. Ее новогодняя посылка несколько недель пролежала в Австрии, а затем вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Также в ЕС появилось еще одно нововведение: постоянные запросы документов на все товары в посылке. Сейчас даже обычные шоколадки или конфеты нельзя посылать без чека, потому иначе не получится подтвердить, что их не запрещено вывозить в РФ.

При этом сами европейцы хорошо зарабатывают на российских подарках. С каждого отправления в союзе ввели оплату от 18 евро и более. Если посылка не прошла таможню, деньги не возвращаются.

Ранее пробка на несколько километров образовалась на польско-российской границе на въезде в Калининградскую область. Европейцы едут за подарками и отметить Рождество в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.