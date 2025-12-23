Пробка на въезде в Калининградскую область: европейцы поехали за подарками в РФ
Фото - © Telegram-канал SHOT
Пробка на несколько километров образовалась на польско-российской границе на въезде в Калининградскую область, сообщает SHOT.
Европейцы, у которых уже начались рождественские каникулы, хотят приехать в Россию на праздники. Сейчас они ночуют в автомобилях в ожидании досмотра на границе.
Затор наблюдается на погранпереходе Гжехотки с польской стороны. Перед въездом в Калининградскую область постоянно находится свыше 200 машин. Некоторые европейцы ждут перехода границы больше суток.
Так происходит из-за тщательного досмотра мнительных польских таможенников, которые боятся, чтобы в РФ из ЕС не завезли санкционную продукцию. А со стороны РФ пробок нет.
В Россию на каникулы едут поляки и немцы, в этом году неожиданно много туристов. Они рассказали, что хотят отметить католическое Рождество и Новый год с российским настроением, а в Калининградской области намного дешевле, чем в Европе.
Также в пробке на въезд в страну стоят и россияне, которые едут домой и соскучились по родственникам.
