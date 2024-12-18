РЖД выплатят 2,2 млн родным погибшей при ЧП с поездом в Мурманской области

В РЖД подтвердили гибель одной из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск-Петербург, она скончалась в машине скорой помощи. Компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей, сообщается в Telegram-канале РЖД.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. Личность пассажира устанавливается», — говорится в сообщении.

Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.

В результате происшествия, по уточненным данным, пострадали 17 человек, из них трое — дети. Одна из травмированных женщин получила серьезные травмы, ее не успели довезти до больницы. Пострадавшая умерла на руках медиков в машине скорой помощи.

По данным МЧС Мурманска, не пострадавшие пассажиры в количестве 314 человек продолжили движение в Санкт-Петербург в 8 непострадавших вагонах.

Ранее сообщалось, что по факту железнодорожной катастрофы задержали машиниста и помощника грузового поезда. Предварительно установлено, что они оставили без присмотра кабину своего локомотива.