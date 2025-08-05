Публицист-иноагент, бывший депутат Госдумы и репортер Александр Невзоров* (вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) назвал себя русофобом и заявил, что русофобия — «это вообще такое светлое и нормальное качество». Он также сравнил россиян с вестиментиферами — кольчатыми червями, живущим в морях на глубине шести километров, сообщает Lenta.ru .

В ходе интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю* бывший парламентарий выразил мнение, что всех, кто живет в России, можно поставить в один ряд с вестиментиферами, которые обитают на морском дне и питаются сернистым газом. Невзоров* считает, что условия для жизни в России якобы непригодны так же, как и среда обитания кольчатых червей.

«И вот все люди, которые способны выживать сегодня в России, люди, для которых эта среда все равно более предпочтительна, мы с уверенностью можем говорить: да, это вестиментиферы», — думает иностранный агент.

Во время интервью Дудь* также спросил Невзорова*, почему он публиковал в личном Telegram-канале фейки о том, что бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) якобы убили в колонии. В ответ публицист заявил, что «это на то и телеграм-канал, чтобы в нем не ожидать официальных подтверждений».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ