Невзоров* объяснил Дудю* свой фейк про убийство Стрелкова в колонии

Публицист-иноагент Александр Невзоров* (вместе с супругой Лидией Невзоровой внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения) заявил, что постил в Telegram-канале фейковую новость об «убийстве» бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова-Гиркина, потому что «это на то и телеграм-канал, чтобы в нем не ожидать официальных подтверждений». Он добавил, что на тот момент только «утверждалось», что экс-глава Минобороны ДНР якобы убит. Внимание на его слова обратила журналистка и блогер Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Александр Невзоров* дал новое интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю*. Во время беседы интервьюер спросил гостя в том числе о том, почему он публиковал неправдивые новости. В качестве примера он привел фейк о том, что Стрелков-Гиркин, осужденный на 4 года колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности, «убит в тюрьме».

«Слушайте, это на то и телеграм-канал, чтобы в нем предвосхищать и не ожидать в некоторых случаях официальных подтверждений. Если это оказывается не так, то следуют извинения объяснения и дальнейшее, дальнейшее движение в сторону, скажем так, более качественной информации», — оправдался Невзоров*.

Он добавил, что «на тот момент никто не утверждал, что Гиркин убит в тюрьме» — тогда только «утверждалось» об этом.

В марте 2025 года в Сети также стали распространяться слухи, что бывший глава оборонного ведомства ДНР якобы совершил самоубийство в колонии. Эту информацию опровергали адвокат и близкие Стрелкова, а также в УФСИН по Кировской области.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ