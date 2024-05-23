РСГУ: студента отчислили за прогулы, а не за споры с преподавателем

Информация некоторых Telegram-каналов об отчислении студента РГСУ Алана Мисикова за научные споры с преподавателем не соответствует действительности, сообщила РИАМО проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская.

Ранее в Сети появилась информация, что Мисикова отчислили из вуза и выгнали из общежития за то, что он поспорил с преподавателем кафедры общей юриспруденции по вопросу сталинских репрессий. Также из общежития его пришли забирать сотрудники военкомата.

«Приказом по РГСУ от 22 мая 2024 года студент 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки „Юриспруденция“ на договорной основе Мисиков Алан Казбекович отчислен за систематические пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания», — сказала Шимановская.

По ее словам, основанием для принятия такого решения в вузе стали две служебные записки от замруководителя факультета юриспруденции и правового регулирования и начальника второго отдела, а также протокол заседания Студсовета — сената РГСУ.

Проректор уточнила, что студент признал факт неявки в военкомат без уважительной причины. Ранее Мисикову объявили выговор за неуважительное отношение к преподавателям и студентам. Таким образом, он был отчислен за грубое неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка и положения о порядке воинского учета.

Также отчисленный студент РГСУ написал письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, обвинив преподавателей в фашизме.