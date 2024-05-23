Студента РГСУ отчислили и отправили в военкомат после спора с преподавателем

Студента отчислили из РГСУ после спора с преподавателем о сталинских репрессиях

Студент РГСУ Алан поспорил с преподавателем о сталинских репрессиях, после этого его отчислили из вуза и выгнали из общежития, сообщает Baza .

Во время лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции начал рассуждать, были ли на самом деле сталинские репрессии. По его мнению, они не являлись весомым преступлением да и вообще ничего не было.

Студент вступил с ним в дискуссию. Он отметил, что многие народы пострадали от действий Сталина. В итоге преподаватель выгнал молодого человека из аудитории, а затем пожаловался на него в деканат.

Алана вызвали к замдекана, а после разговора с ним пригласили на студсовет, где представили докладные других студентов, которые были якобы недовольны его поведением.

В личном разговоре позднее один из сотрудников деканата рассказал, что студентов РГСУ попросили написать докладные, распоряжение пришло «сверху».

На совете решили еще выселить студента из общежития. Затем провели заседание, где было принято решение об отчислении проштрафившегося из вуза из-за якобы большого числа прогулов. При этом студент утверждает, что он почти не пропускал занятия.

После отчисления утром к Алану в комнату, из которой он не успел съехать, пришли полицейские и сотрудники военкомата. Его увезли в военный комиссариат. Как объяснили молодому человеку полицейские, его отсрочка от армии больше не действует.