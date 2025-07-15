В Клину на территории больничного комплекса ремонтируют проезды и тротуары

На территории больничного комплекса в городском округе Клин работа кипит. Новый тротуар прокладывают от въезда на территорию больничного городка до здания 1-й поликлиники. Для сотен пациентов, ежедневно посещающих медучреждение, это станет настоящим облегчением. Проход к поликлинике будет и комфортнее, и безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году министерство здравоохранения выделило нам финансовые средства и сейчас вот эти работы начались и идут очень быстрыми темпами. Надеемся, что в ближайшие дни это все закончится и здесь благоустроится площадка,» — прокомментировала Ольга Стебловская, главный врач ГБУЗ МО «Клинская больница».

На этом перемены не заканчиваются. Уже в ближайшее время на территории появятся дополнительные парковочные места для автотранспорта сотрудников. Это поможет разгрузить гостевую стоянку, которая находится за пределами больничного комплекса. Теперь она будет использоваться только для пациентов. Подрядчик должен завершить работы до конца месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.