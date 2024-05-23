Отчисленный студент РГСУ написал Кадырову, обвинив преподавателей в фашизме

Со слов учащихся, спор между преподавателем РГСУ и студентом Аланом М. начался после заявления последнего о том, что Сталин репрессировал 42 млн человек, сообщает Baza .

Большинство из тех, кто был знаком с молодым человеком, поддержали преподавателей и руководство университета. На поведение Алана часто поступали жалобы. На парах он шумел, перебивал, а студентов, задававших вопросы, называл тупыми.

На одном из занятий Алан заявил, что сталинским репрессиям подверглись 42 млн человек, а преподаватель ответил, что цифра взята «с потолка» и был обвинен во лжи. В результате студента выгнали с пары, а в деканат поступила жалоба на его поведение. При этом студенты подчеркивают, что преподаватель не требовал отчисления Алана, а лишь попросил повлиять на учащегося.

А молодой человек направил главе Чечни Рамзану Кадырову открытое письмо. В нем он обвинил преподавателей РГСУ в фашизме — якобы те оправдывают репрессии Сталина, проведенные в отношении некоторых народов.

Еще однокурсники рассказали, что Алан приставал к девушкам. Кого-то он преследовал, предлагая переспать, а другим писал просьбы «найти им полового партнера».

Однако, как выяснилось, руководство вуза давало указания писать докладные на поведение Алана. При этом ему предлагали решить ситуацию миром.

В результате склочного студента отчислили и выгнали из общежития. Позднее правоохранители доставили его в военкомат, так как отсрочка перестала действовать.