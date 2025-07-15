Собственники 116 домов Солнечногорска могут участвовать в собраниях через ГИС «ЖКХ»

Солнечногорцы проводят общие собрания собственников помещений онлайн через портал ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru , используя учетную запись на Госуслугах. Новая возможность позволяет голосовать по вопросам управления многоквартирным домом с компьютера или телефона, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К электронному голосованию уже подключены 116 домов округа, находящихся под управлением 11 различных управляющих компаний. Проверить наличие своего дома можно в системе в разделе «Голосования по дому» на портале Госуслуг.

«Преимущество системы заключается в том, что информация о проведении собраний, а также принятые решения и протоколы автоматически поступают собственникам в их личные кабинеты на портале „Госуслуг“. Благодаря этому сервису нашим жителям стало проще управлять своими домами дистанционно», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Портал ГИС ЖКХ предоставляет широкий спектр возможностей для взаимодействия с управляющими компаниями и получения информации о доме, а именно передача показаний счетчиков, оплата квитанций, проверка задолженностей, отслеживание выполнения работ и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.