Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» перешел на борт МКС
Два российских космонавта Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит перешли с корабля «Союз МС-26» на борт МКС, видео опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».
На МКС членов экипажа «Союз МС-26» встретили космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майклу Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Ожидается, что пилотируемый корабль пробудет на орбите 202 суток.
Ранее российский корабль пристыковался к станции в штатном режиме.