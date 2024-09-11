сегодня в 23:47

«Союз МС-26» с российскими и американским космонавтами прибыл на МКС

Корабль «Союз МС-26» с российскими и американским космонавтами прибыл на МКС, сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 22:32 мск пилотируемый корабль „Союз МС-26“ в автоматическом режиме причалил к модулю „Рассвет“», — сказано в сообщении.

В экипаже корабля находятся космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Как уточнили в корпорации, переход космонавтов на МКС пока не состоялся, люки откроют в 00:30.

Экипаж планирует будет работать на орбите 202 дня.