Российский суд впервые завел дело о рекламе в Instagram*

На российского юриста-блогера подали в суд из-за того, что она опубликовала в Instagram* рилс-отзыв об отеле в Краснодарском крае. Этот случай — первый в России, когда дело заводят из-за рекламы в запрещенной соцсети, сообщает Mash .

Фигурантка дела — Евгения Т. Иск в суд на нее подала подписчица. Она сообщила, что блогерша опубликовала видеоролик, в котором указала промокод в виде фамилии. В отношении Евгении завели административное дело. Ее оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Сама фигурантка утверждает, что выложила ролик еще до 1 сентября, когда новые правила еще не вступили в силу. По словам юриста, она не хотела ничего рекламировать, а лишь желала поддержать отечественный бизнес.

Евгения отметила, что заплатила за проживание в отеле 60 тыс. рублей, а рекомендовала его на безвозмездной основе. Девушка собирается обжаловать решение.

По словам других юристов, сейчас даже нативная реклама запрещена в соцсети. Она является поводом для проверки и назначения штрафа. По словам экспертов, вскоре таких дел будет больше. Их будут возбуждать по результатам мониторинга ФАС и граждан.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

