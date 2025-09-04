Российских блогеров будут штрафовать даже за нативную рекламу в Instagram*

Российские блогеры придумывают способы, как обхитрить закон о запрете рекламы в Instagram*. Однако, по словам юристов, им все равно не удастся избежать штрафов, сообщает SHOT .

Некоторые блогеры пытаются рекламировать товары нативно. Они напрямую не указывают на продукт, но могут как бы случайно оставить его в кадре, повернув к камере логотип бренда. Другие блогеры рассказывают жизненные истории и отмечают, как им помог тот или иной товар. Многие пытаются намекать на бренды, например, используют созвучные слова.

Юрист Дарина Лисецкая предупредила, что подобные способы не помогут избежать штрафов. Федеральная антимонопольная служба по закону может потребовать у блогера информацию о том, заплатили ли им за подобную публикацию. Если факт оплаты будет доказан, то человек и компания, заказавшая рекламу, получат штраф.

Юрист уточнила, что сейчас пользователи запрещенных соцсетей могут информировать подписчиков только о своих товарах. Она предположила, что компании, скорее всего, будут выкладывать у себя в аккаунтах ролики с хвалебными отзывами популярных блогеров.

Ранее стало известно, что Хасбик может потерять треть дохода из-за запрета на рекламу в Instagram*. Он решил отказаться от нее, чтобы избежать проблем с законом.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская