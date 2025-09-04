Хасбик может потерять треть дохода из-за запрета на рекламу в Instagram*

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) может лишиться примерно трети дохода из-за решения не ставить рекламу в Instagram* после введения закона, запрещающего это делать, сообщает Mash .

Ранее блогер часто размещал заказной контент в запрещенной соцсети. За одну рекламную сторис он просил 5-7 тыс. долларов, а за целый пост — около 30 тыс. долларов.

В месяц Хасбик выкладывал около 8 заказных сторис. Благодаря рекламе в Instagram* он зарабатывал около трети всего своего годового дохода.

Однако после введения запрета на рекламу в запрещенных соцсетях блогер решил отказаться от нее, чтобы избежать проблем с законом. Таким образом, Хасбик может лишиться значительной части своих доходов.

С 1 сентября в России начал действовать закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных в РФ ресурсах, таких как Instagram* и Facebook*. За его нарушение физлицам грозят штрафы до 2,5 тыс. рублей, предпринимателям и должностным лицам — до 20 тыс. рублей, компаниям — до 500 тыс. рублей.

* деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская