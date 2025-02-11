Российские мужчины скупают вибраторы и БДСМ-игрушки в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина мужчины в РФ атаковали секс-шопы, активно скупая средства для потенции, вибраторы, БДСМ-игрушки и нижнее белье, сообщает Mash .

Самым популярным товаром стали средства для потенции. Спрос на них увеличился на 30% в преддверии Дня всех влюбленных.

Также популярностью пользуются увеличивающие размер пениса вакуумные «помпы». На них спрос вырос на 20%.

Также на 11% увеличились продажи леденцов в виде половых органов. Спрос на мужские мастурбаторы вырос в два раза. Кроме того, мужчины скупают вакуумные стимуляторы.

Между тем россияне начали активно бронировать номера в БДСМ-отелях к 14 февраля. Популярностью пользуются тематические комнаты. Цены на номера в таких отелях там увеличились до 7–8 тыс. рублей в сутки.

Ранее стало известно, что российских продавцов БДСМ-кружек требуют привлечь к ответственности. Активисты называют подобный маркетинговый ход кощунством.