Верующие просят снять с продажи кружки с БДСМ-надписью и неожиданной расшифровкой

Кружки, на которых написано «БДСМ» и расшифровка снизу: «Боже, дай сил мне», просят запретить для реализации на территории РФ. Против товара выступили активисты движения «Сорок сороков», сообщает SHOT .

На маркетплейсах и в магазинах продается большое количество чашек с надписью «БДСМ». Активисты уверены, что подобный маркетинговый ход не более, чем кощунство по отношению к «имени Божьему». Эта надпись, по их мнению, оскорбляет чувства верующих, демонстрирует неуважение по отношению к обществу.

Активисты движения отправили заявления с требованием избавиться от товаров во все маркетплейсы и офлайн-магазины, где были замечены такие позиции.

Ранее активисты «Сорока сороков» подали в МВД РФ заявление с требованием открыть уголовное дело на блогера Арсена Маркаряна по статье за педофилию.