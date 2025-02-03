Православные активисты требуют завести на блогера Маркаряна дело за педофилию

Активисты православной организации «Сорок сороков» подали в министерство внутренних дел РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело на блогера Арсена Маркаряна по статье за педофилию, сообщает Постньюс .

В своем обращении общественные деятели ссылаются на видео, в котором Маркарян признается, что в возрасте 18-19 лет у него имелись интимные отношения с «12-13 летними девчонками».

«Считаем, что в действиях А. А. Маркаряна имеются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в обращении.

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов подтвердил, что заявление уже отправлено в МВД России. Ожидается, что ответ ведомства поступит в течение ближайших 30 дней.