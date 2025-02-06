Российских продавцов БДСМ-кружек требуют привлечь к ответственности

На маркетплейсах и в супермаркетах начали появляться БДСМ-кружки. Расшифровка аббревиатуры на них — «Боже, дай мне сил», сообщает «Абзац» .

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, осудил эту сомнительную продукцию.

По его словам, это попытка привлечь внимание, которая выглядит крайне неуместно. В РПЦ полагают, что такие коммерческие и маркетинговые инициативы не имеют оправдания. Христианское смирение так или иначе подразумевает необходимость соблюдения правопорядка, отметил Кипшидзе.

Он также добавил, что действующее в России законодательство требует уважения к чувствам верующих, и продажа таких кружек должна рассматриваться с точки зрения уголовного или административного права.