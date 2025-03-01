Российские фирмы до сих пор зависят от заграничных разработок в сфере IT
K2 Cloud: зависимость фирм РФ от иностранных IT-разработок до сих пор высокая
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Зависимость фирм РФ от иностранных IT-решений все еще высокая. При этом за последний год она уменьшилась с 39% до 34%, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученное исследование K2 Cloud.
Также отечественным компаниям сложно интегрировать выпускаемые IT-продукты от российских разработчиков в уже имеющиеся решения.
Еще российские фирмы жалуются на недостаток высококвалифицированных сотрудников с навыками в сфере IT. С дефицитом специалистов сталкивается каждая пятая компания в РФ.
Ранее сообщалось, что IT-фирмы Москвы увеличили оборот на 38% за год. Оборот составил более 3,1 трлн рублей.