Мария Багреева: IT-компании Москвы увеличили оборот на 38% за год

Оборот столичного IT-сектора с начала текущего года увеличился на 38,2% по сравнению с показателями 2023 года, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Оборот превысил 3,1 трлн рублей. Из данной суммы свыше 2,1 трлн рублей — 68,4% оборота отрасли — было обеспечено компаниями, которые занимаются разработкой ПО и IT-консалтингом. За год он вырос на 36%. Багреева подчеркнула, что IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей.

«В условиях санкций, когда часть иностранных компаний ограничила доступ к своим продуктам и сервисам, а часть зарубежных IT-решений стала небезопасной для использования, все больше российских компаний переходит на отечественные продукты и сервисы — программное обеспечение, хостинг и облачные хранилища данных, корпоративные почтовые платформы и другие. Спрос на отечественные IT-продукты растет во всех секторах городской экономики — от торговли до логистики, где идет автоматизация бизнес-процессов и используются отечественные IT-решения», — объяснила Багреева.

Свыше 84% оборота сектора обеспечили крупные и средние IT-компании — 2,6 трлн рублей. Их выручка за год увеличилась на 40%. На малые предприятия приходится почти 16% отраслевого оборота — 0,5 трлн рублей.

В Реестре российского программного обеспечения министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ зарегистрировано более 8,8 тыс. единиц разработанного в столице ПО от почти 3,1 тыс. столичных правообладателей. Это 38,5% от общего числа включенного в реестр отечественного ПО. При этом около 3,3 тыс. столичных программных решений было добавлено в реестр с начала 2022 года.

Сегодня разработчикам и заказчикам отечественного программного обеспечения доступен широкий спектр регуляторных и финансовых мер поддержки.