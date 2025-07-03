Ефимов: более 70 тыс семей переехали в новое жилье по реновации

С момента старта программы реновации более 70 тыс. семей из 1,2 тыс. старых домов уже переехали в современное жилье. Новые дома для участников программы построены во всех округах Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение жителей по программе реновации началось в 2018 году, когда под заселение передали новостройку на востоке столицы в районе Северное Измайлово. Сегодня количество таких домов превышает 380, а в новые квартиры переехали свыше 70 тыс. семей. Более 12,7 тыс. из них отпраздновали новоселье в Восточном административном округе, еще свыше 12,4 тыс. — в Юго-Восточном», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новые квартиры с готовой улучшенной отделкой на севере и западе Москвы переселились по 8,2 тыс. семей.

Для удобства участников программы город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорта. Оформить заявку можно на портале mos.ru через суперсервис «Переезд по программе реновации» или обратившись в центры информирования по переселению.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, из всех переехавших семей порядка 75% — это более 53,5 тыс. — воспользовались услугой «Помощь в переезде». Например, на юго-востоке столицы транспорт и грузчиков заказали свыше 9,6 тыс. семей, на востоке — более 9,4 тыс.

«В Северном административном округе заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую оставили 7,6 тыс. семей», — пояснил Овчинский.

Прилегающие к новостройкам территории благоустраивают по стандартам реновации: высаживают деревья и кустарники, разбивают клумбы, оборудуют детские и спортивные площадки.

Как пояснили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. Там можно узнать о порядке организации переезда, перечне необходимых документов для оформления договора, а также найти ссылки на полезные сервисы. Настроив параметры переезда, пользователь получит персонализированную инструкцию под свою ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в текущем году новое жилье по реновации получили свыше 18 тыс. жителей Москвы.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».