Россияне стали больше тратить на видеоигры

Россияне все чаще тратят деньги на виртуальные развлечения. За 11 месяцев 2025 года расходы на приобретение игр и внутриигровой контент увеличились на 33%, а спрос на игровые консоли подскочил в пять раз, сообщает «Царьград» .

Эксперты констатируют ежегодный рост российского игрового рынка, подчеркивая, что растущий интерес к видеоиграм различных форматов лишь подтверждает устойчивость этой тенденции.

С января по ноябрь текущего года средняя сумма, которую тратит геймер, увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,8 тысячи рублей. Кроме того, увеличилась частота совершения покупок внутри игр. Показатель вырос с 2,9 до 3,1 транзакции на игрока. Взлет популярности консолей отчасти обусловлен появлением востребованных проектов: игры Genshin Impact и PUBG Mobile пользуются огромным спросом у российской молодежи.

Преобладающая часть потребителей, совершающих платежи за игровые продукты, — мужчины, составляющие 91% от общей аудитории, в то время как на женщин приходится оставшиеся 9%. Наибольшая доля платежей, а именно 56%, приходится на геймеров в возрасте от 25 до 34 лет, за ними следует группа от 18 до 24 лет, занимающая 32% рынка.

Ранее сообщалось, что продажи видеокарт в России осенью 2025 года увеличились до 400% на отдельных площадках из-за высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта и опасений подорожания комплектующих.

