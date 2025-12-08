Продажи видеокарт в России резко выросли из-за спроса и опасений роста цен

Продажи видеокарт в России осенью 2025 года увеличились до 400% на отдельных площадках из-за высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта и опасений подорожания комплектующих, сообщает Life.ru .

Осенью 2025 года в России зафиксирован резкий рост продаж видеокарт. На некоторых торговых площадках объемы продаж увеличились до 400%. Эксперты объясняют это глобальным бумом искусственного интеллекта, для работы которого требуется мощное оборудование.

Видеокарты приобретают не только геймеры, но и специалисты, работающие с графикой и нейросетями. Рост спроса на чипы памяти со стороны дата-центров приводит к увеличению стоимости комплектующих, что вызывает опасения дальнейшего подорожания видеокарт.

В компании Fplus отметили, что дата-центрам для обучения нейросетей необходимы большие объемы памяти, а мировые производители пока не справляются с таким спросом. Это приводит к глобальному росту цен на чипы памяти и увеличению себестоимости видеокарт.

