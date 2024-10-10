сегодня в 10:46

Россияне смогут увидеть одну из самых ярких комет в ближайшие дни

Комета С/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября 2024 года подлетит к Земле на расстояние 70 млн километров. Через несколько дней после этого объект смогут увидеть все жители России и ближайших стран, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Понаблюдать за кометой Цзыцзиньшань-ATLAS можно будет на протяжении нескольких недель. Она станет появляться на небе вечером сразу после захода Солнца — примерно в 18:30.

Комета блестящая и яркая. Увидеть ее россияне смогут даже без специальных приборов.

Ранее в Сети появились фото кометы Цзыцзиньшань — ATLAS. Их сделал российский космонавт Александр Гребенкин.