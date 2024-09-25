В Сети появились первые фотографии кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), сообщает центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» в Telegram-канале .

Снимками поделился космонавт Александр Гребенкин. Благодаря им уже сейчас можно наблюдать это яркое астрономическое событие.

Особенность кометы заключается в ее «хвосте», который можно увидеть даже сквозь бинокль. 27 сентября она максимально приблизится к Солнцу. А 12 октября состоится ее тесное сближение с Землей.

Именно тогда комету можно будет увидеть невооруженным глазом, так как она достигнет наибольшей яркости.