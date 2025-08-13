Россияне потребляют за год около полкило меда на человека

За год россияне съедают около 0,5 меда на одного человека, причем покупают они это лакомство зачастую с рук, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Мед у нас употребляют 80% населения, мед едят почти все и много. Полкилограмма на человека в год, это статистика, которую мы видим по итогам анализа продаж. Мы провели анализ потребительского поведения и выяснили, что более 50% потребителей выбирают мед на основании ботанического происхождения», — сказала Саратцева.

По ее словам, исследования показали, что многие россияне предпочитают покупать мед не в розничных сетевых магазинах, которые могут поручиться за качество продукта, а с рук у пчеловодов.

как уточнила советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Елена Цветкова, за 2024 год отечественные производители меда оформили соответствующих сертификатов примерно на 42 тыс. тонн продукции.

Ранее главный диетолог Минздрава Крыма Виктория Гаврилова рассказала, что мед можно рассматривать как замену сахару — например, добавлять в кашу или творог. Главное — не превышать 5% суточной калорийности, приходящейся на простые сахара.