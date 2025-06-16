Диетолог рассказал, сколько меда можно есть в день без вреда

Главный диетолог Минздрава Крыма Виктория Гаврилова сообщила, что здоровым людям рекомендуется употреблять не более двух столовых ложек меда в день, и предупредила об опасности токсина, образующегося при нагревании продукта выше 60 градусов, сообщает «Крым 24» .

По словам специалиста, мед содержит глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины и микроэлементы, но последних очень мало. Поэтому рассчитывать на него как на источник полезных веществ не стоит.

Зато мед вполне можно рассматривать как замену сахару — например, добавлять в кашу или творог. Главное — не превышать 5% суточной калорийности, приходящейся на простые сахара.

Полезные вещества в меде не боятся нагрева до 60 градусов. При более высокой температуре начинается выделение токсина гидроксиметилфурфурола, который считается потенциальным канцерогеном. Чтобы избежать этого, мед лучше есть в чистом виде или добавлять в уже остывшие блюда.