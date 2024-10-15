Россияне опубликовали фото самой яркой кометы Цзыцзиньшань-ATLAS

Россияне публикуют фотографии ярчайшей за последние 13 лет кометы Цзыцзиньшань-ATLAS. Ее лучше всего видно в центральной части РФ, сообщают « Вести ».

Увидеть комету большинство жителей России могло без специальных приборов. Из-за высокой яркости она заметна на небе до 19 октября.

После этой даты Цзыцзиньшань-ATLAS будет видно хуже. Уже с 20 октября посмотреть на объект получится только в телескоп. В следующий раз увидеть эту комету получится не менее чем через 80 тыс. лет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жители Московского региона не увидят комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Причина в облачности.