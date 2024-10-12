Леус: жители Московского региона не увидят комету Цзыцзиньшань-ATLAS

Комета С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября 2024 года будет на расстоянии всего 70 млн километров от Земли, и увидеть ее можно в разных странах. Однако жителям центральных областей европейской России, в том числе и Московского региона, не повезло — им помешает погода, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На протяжении ближайших двух-трех недель можно будет наблюдать за Цзыцзиньшань-ATLAS после захода Солнца. Чтобы рассмотреть комету, достаточно использовать бинокль. Но на более поздних этапах понадобится телескоп.

Однако в центральных областях европейской части России будет неблагоприятная для наблюдения погода. Облаков будет слишком много, что затруднит обзор, считает Леус.

Ранее сообщалось, что комету будет видно после 18:30. Цзыцзиньшань-ATLAS — яркий и блестящий космический объект.