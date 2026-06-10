Россияне назвали нестабильность главным стрессом на работе

Ощущение нестабильности стало главной причиной рабочего стресса в РФ в 2026 году

Общее ощущение нестабильности и непредсказуемости стало главной причиной рабочего стресса в 2026 году. Его отметили 41% сотрудников российских компаний, сообщает Газета.ru .

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян. В топ-5 причин стресса также вошли отношения с руководством (40%), атмосфера в команде (35%), объем работы (27%) и сроки выполнения задач (18%).

Среди способов справляться с напряжением лидирует сон, но его популярность снизилась с 62% в 2021 году до 49%. Разговоры с близкими выбрали 36% респондентов, спорт — 26%, еду — 22%, курение — 19%. За пять лет выросла только доля курящих.

Топ-менеджеры реже делятся переживаниями с близкими и пьют кофе, но чаще медитируют и общаются с руководством или HR. Женщины чаще выбирают разговоры, медитации, лекарства и психотерапию, мужчины — спорт и алкоголь.

Клинический психолог, клинический директор Alter Анастасия Черткова отметила, что доля сотрудников, связывающих постоянный стресс с риском увольнения, снизилась с 92% до 79%. По ее словам, это может говорить об адаптации к напряжению и страхе потерять работу.

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