Россияне массово жалуются на сбой в работе Google Meet

Жители России стали массово жаловаться на работу Google Meet. Пользователи сообщают, что буквально через минуту вылетают из видеоконференций и совсем не слышат собеседников. Данные о сбое подтверждает сайт Downdetector .

Пик жалоб пришелся на 11:15, затем на 11:45. Пользователи сообщают, что не могут открыть ни сайт Google Meet, ни мобильное приложение. Если им все-таки удается войти в видеоконференцию, то дольше минуты задержаться в ней не получается. Россиян выбрасывает за пределы «комнаты звонков» и приходится входить снова.

Больше всего жалоб поступает в Вологодской области — 7% от общего числа сообщений об ошибках. На втором месте по жалобам расположилась Московская область — 6%. Третью строчку своеобразного рейтинга между собой разделили Москва и Санкт-Петербург — по 5% жалоб от общего числа сообщений. 4% жалоб приходится на Орловскую область.

Предварительно, Google Meet не работает на Windows, Android, iOS и Mac OS X. Больше всего проблем возникает с сайтом — 57% жалоб. О сбое в мобильном приложении сообщил 31% пользователей, об общем сбое написали 6% россиян. Сбой сервиса и сбой личного кабинета зафиксировали по 2% пользователей.

Ранее Google Meet занял второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store после того, как Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовую связь в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp*.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.