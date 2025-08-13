Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*

Возможность совершать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* частично ограничили в России в целях противодействия преступлениям, подтвердил Роскомнадзор. В последние дни некоторые жители РФ сообщали о неполадках с голосовой связью в этих мессенджерах, сообщает ТАСС .

В ведомстве со ссылкой на правоохранителей заявили, что Telegram и WhatsApp* используют для вымогательства денег и обмана россиян, а также вовлечения для вербовки в террористы и диверсанты. Ранее руководство двух иностранных мессенджеров просили принять меры по противодействию преступной деятельности, но Роскомнадзор не получил ответа.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — объявили в российском ведомстве.

Накануне, 12 августа, журналистка Ксения Собчак со ссылкой на источники сообщала, что в России заблокируют звонки по Telegram и WhatsApp*. Соответствующие решение уже приняли «на самом верху», говорила блогер.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России