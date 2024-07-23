Россиянам рассказали о правильном хранении лука

Лук можно сохранить надолго, не позволив ему потерять неповторимый вкус. Этот продукт лучше хранится при температура в 7-13 градусов, но в слишком теплом месте луковицы могут начать прорастать, а при слишком низкой температуре — испортятся, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лук оставляют в сухом месте, где влажность не превышает 70%. Прямой солнечный свет портит овощ, в связи с чем лук рекомендуется хранить в темноте. Среди наиболее подходящих мест для этого эксперты выделяют подвал, погреб или цокольный этаж, а также кладовые.

В мире насчитывается около 400 разновидностей лука. Репчатый лук, лук-шалот, порей, слизун и лук Суворова относят к культурным видам. Лук-порей хозяйки ценят за неприхотливость и морозостойкость, а шалот используют для выращивания на перо.

Лук — очень полезный продукт. Он не только спасает от простудных заболеваний, но и содержит множество полезных веществ — витамины, микроэлементы и клетчатку.