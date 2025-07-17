Читал стихи у гроба: Евгений Митта не сдержал слез на похоронах отца

На церемонии прощания с режиссером Александром Миттой его сын Евгений не смог сдержать слез, читая стихи у гроба отца, сообщает SHOT .

Мужчина пошел по стопам знаменитого родителя и связал свою жизнь с искусством. Он снимался в фильмах, открыл художественную галерею.

Прощаясь с отцом, Евгений Александрович выступил с речью. На опубликованных в Сети кадрах видно, что он глубоко переживает эту трагедию. Он зачитал стихи со слезами на глазах.

Траурную церемонию, которая прошла в Центрального дома литераторов в столице, также посетили актер Никита Высоцкий, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Валерия Гай Германика и т. д. Они сказали много прекрасных слов об ушедшем из жизни режиссере.

В конце церемонии гроб с телом Александра Наумовича вынесли из здания под шквал аплодисментов.

Александр Митта скончался в возрасте 92 лет. Продолжительное время он боролся с раком почки.