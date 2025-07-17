В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Миттой

Гроб с телом режиссера и народного артиста РФ Александра Митты вынесли из Центрального дома литераторов в столице под шквал аплодисментов, передает корреспондент РИАМО.

Там завершилась церемония прощания с кинорежиссером. Родные, коллеги и его поклонники проводили творца в последний путь. Было высказано множество теплых слов, особо подчеркнули талант и мастерство Митты.

Люди, собравшиеся возле здания Центрального дома литераторов, громом аплодисментов провожали траурную процессию, когда гроб с телом режиссера вынесли и погрузила в катафалк.

Александр Митта ушел из жизни в 92 года. Он продолжительное время боролся с раком почки и был на паллиативном лечении в хосписе. Одной из причин смерти называют сердечную недостаточность.