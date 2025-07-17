В Москве курьер украл у девушки умную колонку, а сервис не вернул деньги

В конце июня москвичка по имени Офелия не получила заказанную через интернет-магазин умную колонку. Курьер перестал выходить на связь и отметил заказ как доставленный, когда девушки не было дома. Служба поддержки отказала девушке в помощи и возврате средств, когда она сделала соответствующий запрос, сообщает Инфо24 .

Ситуация изменилась только после того, как история получила огласку в интернете. Представитель сервиса принес извинения и предложил покупательнице скидку в тысячу рублей на следующий заказ в качестве возмещения ущерба, девушка на это согласилась.

«16 июля решила воспользоваться промокодом, зашла на почту, но его там не оказалось. Позвонила в сервис узнать, куда делся промокод. А они ответили, что его нет и не будет», — рассказала Офелия.

Юрист Ашот Погосян в разговоре с Инфо24 объяснил, что в такой ситуации потребитель имеет право обратиться за помощью в Роспотребнадзор. Для защиты своих прав клиентке важно собрать все документальные подтверждения: платежные чеки, изображения экрана с информацией о заказе (включая дату, время и статус), сообщения от службы поддержки, а также имеющиеся фото- и видеоматериалы. Если оплата проводилась банковской картой, есть возможность оспорить транзакцию через банковское учреждение.

Погосян отметил, что при постоянном игнорировании претензии сервисом следует подать жалобу в Роспотребнадзор. Он также посоветовал изучить документацию сервисов доставки, так как многие из них страхуют заказы, а это, в свою очередь, может дать возможность вернуть деньги.