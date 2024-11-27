Россиянам рассказали, какой тип кибермошенничества разрастается в стране

Россияне ежедневно страдают от действий кибермошенников, которые научились использовать боли людей в корыстных целях. Например, число преступлений от лица сотрудников службы безопасности банков (СББ) стремительно увеличивается, об этом РИАМО рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.

В современном мире мошенники активно используют различные схемы обмана с применением цифровых технологий. Злоумышленники часто представляются банковскими работниками или имитируют ситуации с якобы случайным переводом денег на карту жертвы. Разными путями они завладевают личной информацией, которую пострадавшие им передают, и опустошают счета и кредитные карты. Россиянам следует помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать персональные данные третьим лицам, даже если они якобы работают в СББ.

Популярным остается старый прием, когда аферисты разыгрывают историю о родственнике в опасности. Особую тревогу вызывает растущее количество краж с банковских счетов и других финансовых махинаций, совершаемых через телекоммуникационные сети. Преступники постоянно совершенствуют методы обмана, делая их все более изощренными и технологичными.

По словам Дениско, крайне важно сохранять конфиденциальность своих банковских данных. Никогда не делитесь с посторонними информацией о карте и секретными кодами из сообщений. Если вам звонят якобы из банка с неизвестного номера, лучше сбросить звонок и самостоятельно набрать официальный телефон банка, который указан на обратной стороне карты или официальном сайте, чтобы перепроверить информацию. Бдительность — лучшая защита от мошенников.

Особую осторожность проявляйте при работе в интернете: делайте покупки исключительно на проверенных официальных ресурсах. Если вам приходят письма якобы от финансовых организаций, не спешите отвечать. В этом случае тоже лучше самостоятельно найти контакты компании на их официальном сайте и связаться напрямую.

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