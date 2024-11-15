Россиянам рассказали, как защититься от кибермошенников в Сети

В настоящее время крайне важно защищать личные данные в интернет-пространстве из-за активности кибермошенников, которые различными способами обманывают россиян с целью обогатиться за их счет. Как себя обезопасить от действий злоумышленников, в разговоре с РИАМО рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.

«К сожалению, мы стали сталкиваться с финансовыми мошенниками, в мой адрес с каждым разом чаще поступают обращения от жителей, оказавшихся в данной ситуации. Конечно, чаще это дети и люди пожилого возраста, поскольку именно они менее критично относятся к информации, получаемой в сети. С развитием интернет-технологий появился и стремительно развивается такой вид преступной деятельности, как кибермошенничество — один из видов киберпреступлений, цель которого — причинение материального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя: номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли», — рассказал Дениско.

По словам специалиста, россияне могут защитить себя в интернет-пространстве. Для этого достаточно не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислал якобы близкий человек. Лучше лично поговорить с человеком и убедиться, что ссылку прислал именно он, а не кто-то, кто взломал его страницу или аккаунт и действует от его имени.

Также он отметил, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам пароли из SMS-сообщений, а также реквизиты банковских карт и счетов, даже если об этом якобы просит сотрудник банка. На самом деле работники кредитных организаций никогда не запрашивают такую информацию и не просят граждан переводить средства на «безопасные счета».

Дениско рекомендовал в случае звонка из банков с неопределенного, незнакомого или подозрительного номера не брать трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на банковской карте или сайте кредитной организации.

Также нельзя устанавливать на смартфон приложения по просьбе «сотрудников банков» или иных лиц, которые настаивают на этом в телефонном разговоре, так как человек по ту сторону трубки — кибермошенник и его целью является любыми способами завладеть персональной информацией, которая откроет доступ к банковским счетам.